Иркутск, 20 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Свыше 500 муниципальных избирательных кампаний запланировано в Иркутской области на 11 сентября 2022 года. Об этом сегодня, 20 декабря, информирует областной избирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Будут избираться новые составы 287 муниципальных дум, среди которых думы Жигаловского и Усольского районов, города Бодайбо и района, Саянска, Тайшета, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, Шелехова.

Кроме того, запланированы довыборы депутатов пяти муниципальных дум. Всего будут замещаться 2 707 мандатов. Также состоятся выборы 221 главы муниципалитета и шести мэров. Будут избираться мэры Жигаловского, Слюдянского, Тулунского и Усольского районов, города Бодайбо и района, Усолья-Сибирского.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования за депутатов Госдумы по округу № 93 победу одержал Михаил Щапов (КПРФ), за него проголосовали 93 083 избирателя (50,77%), по округу № 94 — Антон Красноштанов («Единая Россия»), которого поддержали 69 413 человек (41,35%), по округу № 95 — Сергей Тен («Единая Россия») — 70 071 голос (40,56%).

От округа № 96 в Госдуму избран Александр Якубовский («Единая Россия»), он набрал 45 515 голосов (31,29%).

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