Москва, 20 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-20», с космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным совершил посадку в степи Казахстана. Прямую трансляцию полёта ведёт 20 декабря на своём сайте корпорация «Роскосмос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Спускаемая капсула

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал у себя в Twitter, что экипаж Ан-26 подтвердил посадку спускаемого аппарата с экипажем. Кроме того, Рогозин поздравил космонавта Мисуркина с возвращением на Землю.

К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут выбраться экипажу. Мисуркин, Маэдзава и Хирано находились на орбите Земли с 8 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о включении космическим кораблём «Союз МС-20» с туристами из Японии двигателей на торможение для схода с орбиты Земли.