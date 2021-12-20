Москва, 20 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. За последние годы в России в борьбе с терроризмом отмечаются значимые успехи и в целом позитивная динамика. Так, за прошедшие 11 лет предотвращено более 200 терактов, а количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Об этом 20 декабря в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала «Звезда», сообщил президент РФ Владимир Путин.

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При этом, добавил глава государства, за 11 месяцев текущего года в стране спецслужбам удалось предотвратить 32 теракта.

«Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем ещё много», — обратился президент к сотрудникам органов безопасности.

Путин также указал на необходимость «дальше действовать наступательно и эффективно», ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты при координирующей роли Национального антитеррористического комитета.

Также глава государства призвал жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, а также не допускать вовлечения граждан, особенно молодежи, в противозаконную антигосударственную деятельность.

«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России», — подчеркнул президент РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Ставропольском крае теракт. Известно, что его готовил сторонник «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он планировал устроить террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства.

В сентябре в Приморском крае был задержан лидер регионального неонацистского объединения, осуществлявший подготовку теракта с использованием СВУ. С помощью взрыва злоумышленник хотел повлиять на миграционную политику России.