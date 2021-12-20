Баку, 20 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 19 декабря выявили 921 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 10 676 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 610 318 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 586 666 человек, в том числе 1382 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 15 453 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8199 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 582 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 10 495 тестов. Выздоровевшими медики признали 1370 человек. Скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19.