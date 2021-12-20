Якутск, 20 декабря 2021, 08:15 — REGNUM Первое место во Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе заняла жительница Якутии Варя Явловская. Девочке недавно исполнилось восемь лет, сообщило 20 декабря News.Ykt.ru.
Второклассница боролась в весовой категории до 30 килограмм, в том числе её соперницами были девочки старше её по возрасту.
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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре якутянка Амелия Бурцева победила на чемпионате мира по шашкам в возрастной категории до 9 лет. Девочке восемь лет, и она пойдёт во второй класс. Соревнования проходили в Турции, в них участвовали более 80 человек.