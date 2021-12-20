Якутск, 20 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Первое место во Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе заняла жительница Якутии Варя Явловская. Девочке недавно исполнилось восемь лет, сообщило 20 декабря News.Ykt.ru.

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой

Второклассница боролась в весовой категории до 30 килограмм, в том числе её соперницами были девочки старше её по возрасту.

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«Варю немного огорчает тот факт, что в Якутии ее не допускают до соревнований по вольной борьбе. Мотивируют организаторы это тем, что мальчишки могут потерять интерес к спорту, если их победит девочка. Я считаю, что это неправильно. Если ребенок «горит» вольной борьбой, то никакие трудности не собьют его с пути. А так Варя сейчас много ездит, участвует в различных российских турнирах, ведь без здорового соперничества не будет роста», — отметил отец девочки Юрий Явловский.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре якутянка Амелия Бурцева победила на чемпионате мира по шашкам в возрастной категории до 9 лет. Девочке восемь лет, и она пойдёт во второй класс. Соревнования проходили в Турции, в них участвовали более 80 человек.