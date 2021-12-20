Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по российской валюте 17 декабря открылись ростом. В начале европейской сессии курс доллара снижался до 73,56 на фоне решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 100 процентных пункта, до 8,5%. Решение совпало с ожиданиями рынка. ЦБ допускает возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях на фоне высокой инфляции.

Рубль растерял прибыль на американской сессии на фоне снижения аппетита к риску. Цена восстановилась до уровня 74,27 руб.

Ралли доллара, снижение фондовых индексов и нефтяных котировок вызвал представитель ФРС США Кристофер Уоллер. Он заявил, что ставки могут быть повышены уже в марте, после решения прекратить покупку облигаций раньше, чем планировалось.

По итогам дня торги по рублю закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,52%, до 74,13 руб., фунт/рубль — на 0,02%, до 98,25 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,29%, до 83,33 руб.

Мировые рынки остаются подавленными в начале понедельника. Торги в Азии открылись повышением по индексу доллара и снижением цен на нефть. Причина может быть связана с растущими опасениями по поводу распространения варианта «Омикрон».

Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе режим чрезвычайного положения из-за резкого роста числа случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Он не стал анонсировать новые ограничения по борьбе с вирусом.

Голландия ввела жесткий карантин из-за «Омикрона» с 19 декабря по 14 января 2022 года. Остаются работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости. Негатива рынкам добила новость о смерти жителя Новой Зеландии, который вакцинировался Pfizer.

Пара доллар/рубль поднялась до 74,44 руб. Тучи сгущаются. Ситуация с «Омикроном» и падение цен на нефть перевесили налоговый период и повышение ключевой ставки в России.

Находясь под давлением, рубль опять может ослабиться до отметки 74,75 руб. После него доллару откроется дорога к отметке 75,25 руб.

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