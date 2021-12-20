Москва, 20 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Торги по российской валюте 17 декабря открылись ростом. В начале европейской сессии курс доллара снижался до 73,56 на фоне решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 100 процентных пункта, до 8,5%. Решение совпало с ожиданиями рынка. ЦБ допускает возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях на фоне высокой инфляции.

Рубль растерял прибыль на американской сессии на фоне снижения аппетита к риску. Цена восстановилась до уровня 74,27 руб.

Ралли доллара, снижение фондовых индексов и нефтяных котировок вызвал представитель ФРС США Кристофер Уоллер. Он заявил, что ставки могут быть повышены уже в марте, после решения прекратить покупку облигаций раньше, чем планировалось.

По итогам дня торги по рублю закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,52%, до 74,13 руб., фунт/рубль — на 0,02%, до 98,25 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,29%, до 83,33 руб.

Мировые рынки остаются подавленными в начале понедельника. Торги в Азии открылись повышением по индексу доллара и снижением цен на нефть. Причина может быть связана с растущими опасениями по поводу распространения варианта «Омикрон».

Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе режим чрезвычайного положения из-за резкого роста числа случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Он не стал анонсировать новые ограничения по борьбе с вирусом.

Голландия ввела жесткий карантин из-за «Омикрона» с 19 декабря по 14 января 2022 года. Остаются работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости. Негатива рынкам добила новость о смерти жителя Новой Зеландии, который вакцинировался Pfizer.

Пара доллар/рубль поднялась до 74,44 руб. Тучи сгущаются. Ситуация с «Омикроном» и падение цен на нефть перевесили налоговый период и повышение ключевой ставки в России.

Находясь под давлением, рубль опять может ослабиться до отметки 74,75 руб. После него доллару откроется дорога к отметке 75,25 руб.

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