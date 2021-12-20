Челябинск, , 08:11 — REGNUM Новым замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту стал Андрей Ксензов. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Челябинск

Ural-66

Основная часть его трудовой биографии связана с Новосибирской областью. Правда, в в 2017 — 2020 годах он работал Крыму, в том числе на должности заместителя министра транспорта Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний замглавы Максим Куляшов уволился. Этому предшествовала критика периода его работы, в частности, реконструкции Комсомольского проспекта.