Тбилиси, , 08:11 — REGNUM В лаборатории Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии провели исследования всех случаев заражения коронавирусом, выявленных в стране, с подозрением на «Омикрон». Об этом сообщил на телеканале «Имеди» глава NCDC Амиран Гамкрелидзе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Врач отметил, что в стране зафиксировали десять случаев, в которых подозревали заражение новой мутацией SARS-CoV-2. В восьми из них обнаружили штамм «Дельта».

"В нашем регионе новый штамм наблюдается в России и на Украине. Мы ведём исследования. Два случая остаются под подозрением», — сказал Гамкрелидзе.

Глава NCDC сообщил, что два подозрительных случая продолжат изучать, по ним проведут более углубленные исследования.

Стоит отметить, что в Грузии около месяца снижается среднесуточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. При этом в минздраве готовятся к новой волне эпидемии из-за штамма «Омикрон».