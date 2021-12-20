Уфа, 20 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Автомобиль въехал в табун лошадей в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Наталия Судец ИА REGNUM Дважды в день из степи к водопоям приходят табуны лошадей. Если к одному водопою одновременно придут две группы, их вожаки будут биться за право первым напоить свой табун

По одной из версий, вечером 19 декабря в Сибае автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 26-летний мужчина, на 57 км автотрассы Аскарово — Альмухаметово — Сибай наехал на табун лошадей.

Отмечается, что в этом ДТП получили травмы водитель и его пассажиры: 24-летняя девушка и 16-летний подростка доставили в медучреждение. Двое животных погибли.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что трассу Самара-Уфа-Челябинск перекрыли из-за столкновения четырех фур.