Москва, , 08:09 — REGNUM В течение ближайших пяти дней температура воздуха в Якутии и Красноярском крае будет ниже климатической нормы на 6−20 градусов и опустится до −45… −52 °C. Об этом 20 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Мороз © ИА REGNUM

«На азиатской части страны холодает. В ближайшие пять дней в Красноярске температура будет ниже нормы на 16−20 градусов, в Якутии — на 6−8 градусов ниже нормы. Настоящая зима наконец-то пришла в азиатскую часть страны», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что в это время минимальные значения температуры воздуха в Якутии составят — 49 — 52 °C, а в Красноярском крае — до — 45 °C.

«Холоднющая погода будет», — отметил Вильфанд.

При этом он добавил, что в азиатской части России в блидайшие дни самая благоприятная погода будет наблюдаться в Омской и Новосибирской областях.

«Очень повезло Омску, Новосибирску. Там оттепельные температуры. Единственный регион, где высокая температура», — заключил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководителям ресурсоснабжающих организаций столицы Якутии дано поручение обеспечить постоянное дежурство бригад в условиях низких температур.