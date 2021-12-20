Вашингтон, , 08:07 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Бейсболка с логотипом «Вашингтон Кэпиталз» (сс) Mr.TinDC

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Блейк Лизотт, Кристиан Воланин и Адриан Кемпе. У «Вашингтона» точными бросками отметились форвард Коннор Макмайкл и защитник Джастин Шульц.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 33 очка. «Вашингтон» идёт на втором месте в Восточной конференции с 43 очками.

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