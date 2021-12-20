Кемерово, 20 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Незначительное превышение температуры в шахте имени А. Д. Рубана было обнаружено накануне, 19 декабря, в 12:20 (время местное). Его заметил горный мастер, рассказали в правительстве Кузбасса.

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«В 12:20 горный мастер обнаружил незначительное превышение температуры в шахте, в 13:35 датчики зафиксировали также незначительное превышение СО. Главный инженер и начальник участка сразу же начали поиск места нагревания. На помощь вызваны шесть шахтёров из вспомогательной горноспасательной команды. В 18:50 было обнаружено предполагаемое место нагревания. В 20:50 вскрыли крепь и обнаружили очаг самовозгорания и подали воду. Сразу же после появления открытого огня в 21:01 принято решение о запуске плана ликвидации аварии, вызваны горноспасатели. Одновременно дана команда на выход всем шахтёрам, на тот момент в шахте находилось 128 человек. До прибытия горноспасателей развитие очага пожара при помощи подачи воды сдерживали подготовленные шахтёры из вспомогательной горноспасательной команды», — уточнили в областной администрации ход событий.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что губернатор региона Сергей Цивилёв выехал в Ленинск-Кузнецкий, чтобы на месте оценить обстановку на шахте имени А. Д. Рубана, где накануне, 19 декабря, произошло самовозгорание угольного пласта.