Уфа, 20 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Скончалась председатель и основатель медицинской палаты Башкирии Дамира Сабирзянова. Об этом сообщает пресс-служба этой медицинской палаты.

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Сообщается, что кандидат медицинских наук Дамира Сабирзянова ушла из жизни 19 декабря. Она более 40 лет спасала детские жизни, работая детским хирургом. Для многих Дамира Шарифьяновна была верным другом, учителем и наставником.

Прощание с ней состоится в г. Уфе 20 декабря в 13:30 часов в ДК «Медик» по адресу: ул. Достоевского, 132 к.3.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ушел из жизни народный художник Башкирии Георгий Калитов.