Нур-Султан, 20 декабря 2021, 08:01 — REGNUM Указ об отстранении от своей должности министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба казахского лидера.
«Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в документе.
При этом причины отстранения Цоя от должности не указываются.
Отметим, Алексей Цой находился на посту главы минздрава Казахстана с июня 2020 года, а до этого момента занимал должность руководителя Медицинского центра управления делами президента Казахстана, заместителя министра здравоохранения страны.