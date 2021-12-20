Астана, 20 декабря, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Указ об отстранении от своей должности министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба казахского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в документе.

При этом причины отстранения Цоя от должности не указываются.

Отметим, Алексей Цой находился на посту главы минздрава Казахстана с июня 2020 года, а до этого момента занимал должность руководителя Медицинского центра управления делами президента Казахстана, заместителя министра здравоохранения страны.