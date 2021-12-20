Ульяновск, 20 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается вакцинация от гриппа и ковида. От гриппа привились более 88% населения, сообщает управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По сведениям ведомства, против гриппа привиты 577 589 человек, что составляет 88,7% от планового показателя. Прививку сделали более 52% населения области.

В управлении отмечают, что в Ульяновской области привиты от гриппа 147 303 ребёнка, или 72,1% детского населения региона. Также вакцинацию прошли 1935 беременные женщины.

Всего в области передано 620 700 доз вакцины для профилактики гриппа, что составляет 93,3% от заявки.

Напомним, с 6 по 12 декабря ОРВИ и гриппом заболели 8586 жителей Ульяновской области, что на 8,15% выше неделей ранее (с 29 ноября по 5 декабря). Уровень заболеваемости был ниже недельного эпидпорога на 1,3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 декабря в Ульяновской области прививку от ковида сделали 607 389 жителей, из них завершили вакцинацию 565 332 человека. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 65,2%.