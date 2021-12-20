Магнитогорск, Челябинская область, 20 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Житель Магнитогорска Челябинской области отдал мошеннику деньги за несуществующую автоматическую коробку передач. Об этом сообщает областной главк МВД.

Телефонный мошенник

35-летний мужчина разместил объявление на одном из сайтов. А затем перевёл продавцу 30 тыс. рублей, но обещанного товара так и не получил.

Полицейские задержали жителя Московской области, подозреваемого в мошенничестве. Работающий и ранее не судимый гражданин 1989 года рождения пояснил им, что хотел заработать денег. Теперь ему грозит судимость.