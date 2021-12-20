Мурманск, , 07:55 — REGNUM При столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Мурманской области погиб один человек. Об этом 20 декабря сообщили в экстренных службах региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил представитель экстренных служб, слова которого приводит РИА Новости, ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса произошло около 07.00 (совпадает с мск) на автодороге местного значения в населенном пункте Междуречье в Кольском районе Мурманской области.

«Пострадали 15 человек, из которых один погиб, трое госпитализированы, 11 — амбулаторно», — рассказали в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря как минимум 14 человек погибли, четыре пострадали в результате ДТП с двумя микроавтобусами в центральной части Южно-Африканской Республики (ЮАР).