Кемерово, 20 декабря, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выехал в Ленинск-Кузнецкий, чтобы на месте оценить обстановку на шахте имени А. Д. Рубана. Об этом сообщили в правительстве региона.

Smdnr.ru В шахте

Напомним, в воскресенье, 19 декабря, в шахте произошло самовозгорание угольного пласта в сбойке №519. На тот момент в шахте находилось 128 человек

«Работы по эвакуации выполнили четко, самоспасатели не понадобились — люди выходили по свежей струе. Выход шахтеров был организован на высоком уровне, пострадавших нет. Риска для жизни нет, но работа шахты остановлена до тех пор, пока не ликвидируют очаг возгорания, только после этого будет принято решение о возобновлении работ», — прокомментировал Сергей Цивилев.

В настоящее время на ликвидации последствий возгорания работают два отделения горноспасателей.