Ульяновск, , 07:48 — REGNUM В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла, но осталась ниже эпидемического порога. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Вирус гриппа Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным ведомства, за последнюю неделю, с 6 по 12 декабря, ОРВИ и гриппом заболели 8586 жителей Ульяновской области. Это на 8,15% выше, чем было неделей ранее (с 29 ноября по 5 декабря).

В ведомстве отмечают, что по совокупному населению недельный показатель заболеваемости остался ниже эпидемического порога на 1,3%.

Напомним, что в Ульяновской области стали реже заражаться коронавирусом. Если за 1 декабря было выявлено 418 носителей SARS-CoV-2, то за 19 декабря — 297. В настоящее время под наблюдением врачей остаются 12 896 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 ноября по 5 декабря в Ульяновской области в официальную статистику вошли 7934 заболевших ОРВИ, что на 11,52% больше предыдущей недели, но 12% ниже эпидпорога. Врачи напоминают о мерах профилактики, среди которых — качественное питание и здоровый образ жизни.

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