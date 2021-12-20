Якутск, 20 декабря, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Якутске спасатели поймали в торговом центре «Емеян» соболя. Хищника обнаружили якутяне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе МЧС по республике.

Thatrusgal Соболь

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Дикое животное находилось в одной из секций ТЦ. Соболя поймали и увезли в отдел МЧС. Там зверёк был отогрет, накормлен, а затем отправлен в лес возле Вилюйского тракта.

После инцидента спасатели напомнили якутянам правила поведения при встрече с дикими животными. В том числе не рекомендуется делать резких движений и поворачиваться спиной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии к населённым пунктам приходит тигр. 17 декабря хищник зашёл на территорию домохозяйства одного из жителей региона и напал на баранов. Несколькими днями ранее хищник растерзал нескольких собак в селе Нагибово.