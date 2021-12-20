Вашингтон, 20 декабря, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Налоги на сумму более $11 млрд намерен заплатить в текущем году американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, являющийся основателем и руководителем компаний Tesla и SpaceX. Об этом сам бизнесмен сообщил 20 декабря на своей странице в Twitter.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Для тех, кому интересно: я выплачу более $11 млрд налогов в этом году», — такую запись сделал в своём микроблоге предприниматель.

Портал ProPublica, известный своими журналистскими расследованиями, в июне 2021 года опубликовал информацию о размере подоходного налога, который выплачивают американские миллиардеры. Публикация вызвала широкий общественный резонанс, спровоцировала призывы о введение налога на богатство и стала объектом расследования со стороны службы внутренних доходов США.

По данным портала, сумма налога, который платят самые богатейшие люди США, составляет лишь несколько процентов от прироста их доходов в целом. В частности, состояние Маска выросло за пять лет на $13,9 млрд, доходы составили $1,52 млрд, при этом миллиардер уплатил подоходный налог $455 млн. То есть в бюджет Маск отдал 3,27% налога от суммы, на которую выросло его состояние.