Ульяновск, , 07:37 — REGNUM В Ульяновской области снижается прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, 19 декабря лабораторно выявлено 297 носителей коронавируса. Это на два случая меньше, чем было 18 декабря. Всего с начала декабря число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией снизилось с 418 до 297 в сутки.

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 566 448 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. В настоящее время под наблюдением остаются 12 896 контактных лиц.

Напомним, что всего в регионе официально подтверждено 117 425 случаев заражения коронавирусом, из них в настоящее время выздоровели 112 844 человека, умерли 3625 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году из федеральной и региональной казны выделено 391,3 млн рублей, в 2022 году предусмотрено 390,8 млн рублей.

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