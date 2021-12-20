Ульяновск, 20 декабря, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области снижается прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По оперативной информации, 19 декабря лабораторно выявлено 297 носителей коронавируса. Это на два случая меньше, чем было 18 декабря. Всего с начала декабря число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией снизилось с 418 до 297 в сутки.

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 566 448 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. В настоящее время под наблюдением остаются 12 896 контактных лиц.

Напомним, что всего в регионе официально подтверждено 117 425 случаев заражения коронавирусом, из них в настоящее время выздоровели 112 844 человека, умерли 3625 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году из федеральной и региональной казны выделено 391,3 млн рублей, в 2022 году предусмотрено 390,8 млн рублей.