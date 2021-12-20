Екатеринбург, , 07:37 — REGNUM В центре Екатеринбурга прошёл пикет против возвращения барельефа Иосифа Сталина на его историческое место. Об этом сообщают представители одной из организаций, являющихся иностранными агентами.

Сталин

Иван Шилов © ИА REGNUM

Одиночный пикет состоялся на углу улиц Луначарского и Первомайская. Представители иностранного агента потребовали убрать барельеф и прекратить работы по реставрации Дома офицеров.

Отметим, также в городе активизировались и сторонники возвращения барельефа Сталина. Как сообщало ИА REGNUM, его снова обнаружили на фасаде Дома офицеров 13 декабря.