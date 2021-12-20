Екатеринбург, 20 декабря, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга прошёл пикет против возвращения барельефа Иосифа Сталина на его историческое место. Об этом сообщают представители одной из организаций, являющихся иностранными агентами.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

Одиночный пикет состоялся на углу улиц Луначарского и Первомайская. Представители иностранного агента потребовали убрать барельеф и прекратить работы по реставрации Дома офицеров.

Отметим, также в городе активизировались и сторонники возвращения барельефа Сталина. Как сообщало ИА REGNUM, его снова обнаружили на фасаде Дома офицеров 13 декабря.