Горно-Алтайск, , 07:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай скончался один пациент с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Горном Алтае жертвами COVID-19 стали 543 человека, в том числе 495 умерли от COVID-19, 48 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 12 носителей коронавируса, выздоровели 23 человека.

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