Горно-Алтайск, 20 декабря, 2021, 07:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Республике Алтай подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В столице республике — городе Горно-Алтайске — коронавирус выявили у трёх человек. В Майминском районе подтверждено три случая заражения, в Шебалинском — два, в Кош-Агачском, Онгудайском, Турочакском и Чойском — по одному.

За весь период пандемии COVID-19 диагностировали у 25 016 жителей республики. Выздоровел 22 821 человек, в том числе 23 за сутки.

Напомним, 19 декабря оперштаб региона сообщил о 28 выявленных случаях COVID-19.