Петропавловск-Камчатский, 20 декабря, 2021, 07:20 — ИА Регнум. На Камчатке 20 декабря стартовала акция «Ёлка желаний» для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Новогодняя елка

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Старт Всероссийской акции дал губернатор Владимир Солодов.

«Это очень хорошая и добрая инициатива, которая стала традицией. Желаю каждому принять в ней участие, может быть, не ограничиться одним желанием, подумать о том, кому из детей ещё можно помочь в преддверии Нового года. Конечно, нам важно уделить больше внимания тем, кому сложнее, и помочь детям создать новогоднее настроение», — сказал глава Камчатки.

Владимир Солодов снял с «Ёлки желаний» два шара — одно из них принадлежит Никите, который получит машинку на пульте управления, второе — Николаю, пожелавшему на праздник игрушку-дракона.

Председатель правительства Камчатского края Евгений Чекин подарит музыкальный плеер Петру. Первый вице-губернатор Сергей Нехаев исполнит желание Кирилла о наручных электронных часах. Руководитель администрации губернатора Сергей Меркулов подарит наручные электронные часы Артёму.

Исполнят желания детей-сирот и другие члены правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области проходит ежегодная акция «Ёлка желаний» — губернатор Сергей Носов первым снял шары с желаниями с ёлки.