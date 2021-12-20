Москва, , 07:13 — REGNUM Аномально холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 7−12 градусов ожидается на европейской части России. Об этом 20 декабря рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, на территории европейской части России ожидается аномально холодная неделя. В Северо-Западном федеральном округе с 20 по 25 декабря ожидается температура ниже климатической нормы на 10 градусов, в Центральном федеральном округе в этот же период будет царить холод на 7−12 градусов ниже нормы.

Такое явление Вильфанд назвал «волной холода», добавив, что она очень опасна для здоровья людей, создавая дополнительную нагрузку на организм. Также специалист упомянул и о трудностях, которые такая «волна холода» может создать для работников коммунальных служб.

«Такой холод — большое испытание», — добавил метеоролог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России после Нового года ожидается очень неоднородная погода.

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