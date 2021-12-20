Благовещенск, , 07:09 — REGNUM В Амурской области нормативы по заболеваемости ОРВИ превышены на 83,6% среди взрослых и на 8,5% — среди школьников. В регионе фиксируются случаи гриппа и остаётся на прежнем уровне выявляемое количество заразившихся СOVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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За неделю в области зафиксировали 1840 случаев коронавируса, показатель заболеваемости остаётся на уровень предыдущей недели. В том числе 6,3% заразившихся амурчан были вакцинированы, 20,8% — дети, 40,8% — пожилые люди.

«На 50 неделе зарегистрировано снижение заболеваемости среди детского населения на 4,5%. Среди взрослых 65 лет и старше отмечается рост заболеваемости на 4,2%», — также отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжает расти уровень заболеваемости в десяти муниципалитетах, в том числе в Благовещенске, Тамбовском районе и городе Свободный. В данный момент коронавирусом болеет 6821 амурчанин.