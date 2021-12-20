Москва, , 07:02 — REGNUM В январе и феврале 2022 года Росгидромет ожидает неоднородную зиму на всей европейской части РФ. Об этом «Парламентской газете» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Зима Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается января и февраля, то, по прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики», — сказал Вильфанд.

По его словам, одновременно будут наблюдаться и периоды очень сильных морозов с температурой до −20…−25 градусов.