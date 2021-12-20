Москва, 20 декабря, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В январе и феврале 2022 года Росгидромет ожидает неоднородную зиму на всей европейской части РФ. Об этом «Парламентской газете» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

«Что касается января и февраля, то, по прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики», — сказал Вильфанд.

По его словам, одновременно будут наблюдаться и периоды очень сильных морозов с температурой до −20…−25 градусов.