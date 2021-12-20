Мадрид, , 06:57 — REGNUM Испанский баритон и участник интернационального квартета Il Divo Карлос Марин скончался на 54-м году жизни. Об этом говорится в сообщении коллектива в аккаунте в Twtitter.

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«С тяжелым сердцем сообщаем, что наш друг и партнер Карлос Марин ушел из жизни. Его будет не хватать друзьям, семье и поклонникам. Никогда не будет другого такого голоса или духа, как у Карлоса», — говорится в сообщении.

Издание El País отмечает, что 7 декабря 2021 года Марин, находясь на гастролях в Великобритании, заразился коронавирусом, после чего был госпитализирован в больницу в Манчестере. Там на следующий день он был введён в искусственную кому.