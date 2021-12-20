Москва, , 06:57 — REGNUM Действовать на опережение с энергопереходом нужно России, чтобы он не оказался слишком затратным для страны. Такое мнение выразил директор Всемирного банка в России Рено Селигманн в опубликованном 20 декабря интервью газете «Ведомости».

Рено Селигманн — директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Vsemirnyjbank.org

По мнению специалиста, России нужно действовать на упреждение как на национальном, так и на международном уровне, так как это лучший способ подготовить экономику страны к неопределённому будущему. Иначе энергопереход может оказаться неупорядоченным и слишком энергозатратным, при этом дело не в прямых издержках, а в упущенных возможностях.

Селигманн пояснил, что в случае задержки с энергопереходом российские компании окажутся неконкурентноспособными и потеряют новые рынки, даже не успев выйти на них. И наоборот, если лидировать в процессе энергоперехода, то это позволит как минимум сохранить долю на уже существующих рынках и оказаться в первых рядах на ещё формирующихся.

Как уточнил директор Всемирного банка в РФ, поскольку энергопереход стал набирать темпы, то России нужно к нему подготовиться уже сейчас.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин назвал энергопереход к углеродной нейтральности самым большим вызовом для России.

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