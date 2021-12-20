Бразилиа, 20 декабря, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) просит генеральную прокуратуру страны обеспечить охрану сотрудников полиции для руководства и работников ведомства по причине публикаций в интернете угроз в их адрес. В обращении в адрес генпрокуратуры отмечается, что угрозы начали поступать после одобрения регулятором детской вакцины от COVID-19.

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«Руководство и служащие Anvisa <…> были удивлены публикациями в социальных сетях в интернете угроз, запугиваний и оскорблений из-за решения агентства. Из-за этих случаев растет обеспокоенность и тревога относительно директоров и сотрудников, а также их семей, и появились опасения, что насильственные акты могут произойти в любой момент», — говорится в тексте обращения.

По этой причине Anvisa просит провести проверку фактов угроз в интернете, а также «срочно обеспечить полицейской охраной обозначенных сотрудников и их семей <…> для их физической и психической безопасности».

Помимо этого, ведомство просит усилить охрану своих объектов на территории Бразилии.