Тосно, Ленинградская область, 20 декабря, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Фонд защиты прав дольщиков Ленинградской области ищет подрядчика, который достроит проблемные дома в ЖК «Тридевяткино царство» во Всеволожском районе. Начальная цена лота — почти 3,6 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

В качестве задачи для победителя указана достройка жилых домов — позиция 9, позиция 10, позиция 11, расположенных на землях САОЗТ «Ручьи». Работы должны быть завершены не позднее 24 месяцев с момента заключения договора. Максимальная цена договора — 3 592 064 012 рублей. Победителя определят 18 января 2022 года.

По данным кадастровой карты, участок, фигурирующий в документации, имеет площадь 47 961 кв. м, предназначен для жилищного строительства и оценивается в 129 774 312,63 рубля кадастровой стоимости.

Напомним, новосибирский фонд защиты дольщиков в декабре 2021 года также объявил тендер на выбор подрядчика для одного из домов ЖСК «Закаменский-12» в Новосибирске. Начальную цену лота установили на уровне 438 млн рублей. Ранее на торги было выставлено право достройки пяти проблемных домов в ЖК «Рябиновый сад» в Ленинградской области.