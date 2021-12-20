Пекин, , 06:44 — REGNUM Полиция поймала подозреваемого, который сбежал после участия в незаконной добыче угля, приведшей к жертвам в городе Сяои провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Подтверждено, что два человека погибли и еще 20 спасены после того, как шахта была затоплена во время незаконной добычи полезных ископаемых около 23:00 по местному времени 15 декабря.

Спасатели утром 17 декабря установили контакт с оказавшимися в ловушке шахтерами. Первый попавший в ловушку шахтер был извлечен из шахты около 14:15 того же дня. К 17:56 вечера в общей сложности 20 шахтеров были благополучно эвакуированы из шахты. Все спасенные шахтеры были доставлены в больницы для лечения и находятся в стабильном состоянии.

Сбежавший подозреваемый по фамилии Ду был пойман после того, как полиция выдала уведомление о вознаграждении за охоту на него. До задержания Ду, местное управление общественной безопасности задержало еще семерых подозреваемых, причастных к незаконной добыче полезных ископаемых. Это дело все еще находится в стадии полицейского расследования.

Комитет по безопасности труда Госсовета КНР потребовал от провинции Шаньси незамедлительно провести расследование, собрать доказательства, разыскать сбежавших подозреваемых и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом и правилами. Это также потребовало от провинции начать специальные кампании по выявлению и строгому пресечению незаконной добычи полезных ископаемых.