Каракас, , 06:44 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил кандидата от левой коалиции Габриэля Борича с победой на выборах президента Чили. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Николас Мадуро Hugoshi

«Я поздравляю коалицию «Одобряю достоинство» и избранного президента Чили Габриэля Борича с победой. Я приветствую народ земли [бывшего президента Чили] Сальвадора Альенде и [поэта-коммуниста] Виктора Хары в связи убедительной победой над фашизмом», — написал Мадуро.

При этом сам Борич ранее критически высказывался в отношении венесуэльского лидера. Так, ранее Мадуро в Twitter приветствовал итоги выборов в Учредительное собрание Чили, которое займётся разработкой новой Конституции страны. В ответ на это Борич написал, что народ его страны отдал голоса за «безграничное уважение прав человека» — «чему ни [президент Чили Себастьян] Пиньера, ни вы не соответствуете».