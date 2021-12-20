Хабаровск, , 06:42 — REGNUM В Хабаровском крае от коронавируса первым компонентом привились более 500 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«546 248 жителей края получили первый компонент прививки, полностью завершили вакцинацию 493 012 человек, ревакцинацию прошли 62 458 жителей региона», — пояснили специалисты.

Всего на лечении в госпиталях находится 13 138 человек, в том числе 2277 стационарно, 10 861 амбулаторно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за сутки выявлено 477 (480 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 470 человек, пять человек (6 — накануне) с диагнозом «COVID-19» скончались.