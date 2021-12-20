Пекин, , 06:40 — REGNUM Людям, которые принимают участие в площадных танцах и других мероприятиях в общественных местах, могут грозить штрафы за нарушение закона Китая о предотвращении и контроле шумового загрязнения, сообщил представитель правительства страны, передает агентство Синьхуа.

Танец Цитата из к/ф «В плену у сакуры». 2019. Реж. Масаки Иноуэ. 2019. Япония

Согласно проекту поправок к соответсвующему закону, лица или организации, которые нарушают закон и отказываются исправлять свои проступки после предупреждения, несут ответственность в виде штрафов в размере до 1000 юаней (около $157) и 20 000 юаней соответственно, сказал представитель Комиссии по законодательным вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Юэ Чжунмин.

Проект поправок предусматривает, что развлекательные и фитнес-мероприятия в общественных местах, включая улицы, общественные площади и парки, должны проводиться в соответствии с правилами контроля шума с точки зрения допустимых для этих целей мест, периодов времени и уровней шума.

Проект будет рассмотрен Постоянным комитетом ВСНП, высшего законодательного органа Китая, на его сессии, запланированной на 20−24 декабря в Пекине.