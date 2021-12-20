Сантьяго, , 06:37 — REGNUM Побеждающий на выборах президента Чили кандидат от левой коалиции Габриэль Борич заявил о готовности выслушать идеи и предложения своего соперника по второму туру выборов Хосе Антонио Каста. Об этом он заявил в ходе своего первого обращения в качестве избранного лидера страны, транслировавшегося телеканалом 24 Oras.

Габриэль Борич

«Считаю важным поблагодарить всех кандидатов, которые участвовали в этих выборах, — <…> и Хосе Антонио Каста — да, и Хосе Антонио Каста. Ради будущего Чили мы все должны быть на стороне народа, и я надеюсь, нам всем хватит зрелости для того, чтобы в начале работы моего правительства мы могли рассчитывать на его идеи и предложения», — сказал Борич.

При этом своё выступление Борич начал на языке коренного чилийского населения мапуче, а также упомянул о готовности бороться с дискриминацией.

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