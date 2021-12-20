Пекин, , 06:32 — REGNUM Комитет по безопасности труда Госсовета КНР будет контролировать расследование затопления угольной шахты, вызванного незаконной добычей полезных ископаемых в провинции Шаньси на севере Китая, сообщило 17 декабря Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Шахта gexters

Авария произошла 15 декабря около 23:00 по местному времени на угольной шахте в деревне Дусигоу близ города Сяои. Примерно к 18:00 того же дня в общей сложности 20 оказавшихся в ловушке шахтеров были благополучно эвакуированы из шахты и отправлены в больницы для лечения, а двое шахтеров погибли, говорится в сообщении ведомства.

Комитет по охране труда потребовал от провинции Шаньси незамедлительно провести расследование, собрать доказательства, разыскать сбежавших подозреваемых и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом и правилами. Это также потребовало от провинции начать специальные кампании по выявлению и строгому пресечению незаконной добычи полезных ископаемых.

Местные органы власти по всей стране должны обеспечивать как развитие, так и безопасность, а также целенаправленно решать проблемы избыточного производства сверх разрешенных мощностей для обеспечения безопасных и стабильных поставок, говорится в заявлении комитета.