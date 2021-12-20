Сантьяго, , 06:32 — REGNUM Ультраконсервативный кандидат в президенты Чили Хосе Антонио Каст поздравил кандидата от левой коалиции Габриэля Борича с победой на выборах лидера страны. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Хосе Антонио Каст Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

«Я только что поговорил с Габриэлем Боричем и поздравил его с большой победой. С этого дня он избранный президент Чили и заслуживает нашего полного уважения и конструктивного сотрудничества», — написал Каст.

По итогам обработки 68,78% голосов на выборах президента Чили, за Борича проголосовали 55,18% избирателей, за Каста — 44,82%. Действующий президент Чили Себастьян Пиньера уже поздравил 35-летнего Борича с победой на выборах.