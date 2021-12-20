Пекин, , 06:29 — REGNUM Тип биологической гуминовой кислоты, отличающийся высокой чистотой и высокой активностью, извлеченный из отходов сельского и лесного хозяйства, был промышленно разработан и использован для восстановления почв в Китае, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Почва

Большое количество отходов сельского и лесного хозяйства сжигается на открытом воздухе из-за отсутствия крупномасштабной утилизации с высокой добавленной стоимостью, что приводит к загрязнению окружающей среды и потере ресурсов. Гуминовая кислота является международно-признанным экологически чистым и эффективным экологическим материалом для восстановления почвы, в котором она остро нуждается.

Индустриализация быстрого пиролиза гуминовой кислоты стабильно обеспечивает массовую и дорогостоящую утилизацию отходов сельского и лесного хозяйства с 2012 года, сказал профессор Колледжа химической инженерии Китайского университета нефти Тянь Юаньюй, сообщает газета Science and Technology Daily.

Гуминовая кислота известна как источник жизни для устойчивого развития почвенной экологической среды, которая может способствовать росту микроорганизмов в почве и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

На основе гуминовой кислоты исследовательская группа, возглавляемая Тянем разработала средство для восстановления загрязненной тяжелыми металлами почвы, кондиционер для солончаково-щелочной почвы и разлагаемые мульчирующие пленки из гуминовой кислоты.

Сообщается, что за последние три года продукты с гуминовыми кислотами восстановили около 666 667 гектаров почвы по всей стране.