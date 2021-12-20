Москва, 20 декабря, 2021, 06:27 — ИА Регнум. С 17 ноября Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турции перца и гранатов, а с 10 декабря — ввоз винограда из этой страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Виноград

«Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турецкой Республики и Исламской Республики Иран на территорию РФ небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17.11.2021 — ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 — ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 — ввоз винограда турецкого происхождения», — говорится в сообщении.

Помимо этого в октябре 2021 года ведомство запретило ввоз четырех видов пищевой продукции из Китая, в которой специалисты зафиксировали ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои «в количестве до 20% при нормативе менее 0,9%».