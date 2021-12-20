Москва, , 06:26 — REGNUM Заявление о приостановке импорта овощей, фруктов и ряда других товаров из Турции, Египта, Ирана и Китая сделало управление Роспотребнадзора по городу Москве. Об этом 20 декабря сообщила газета «Известия».

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Уточняется, что речь идёт о запрете на ввоз ряда овощей и фруктов турецких производителей, ввоз перца от поставщиков из Ирана, импорт сушёной мяты от производителя из Египта и шоколадных яиц, кукурузной лапши, вермишели, чипсов, произведённых в Китае. Запрет связан с получением неудовлетворительных результатов лабораторных исследований.

Отмечается, что за девять месяцев специалисты Роспотребнадзора обнаружили в поставляемой в Россию продукции остаточные пестициды в 16% исследованных проб. Кроме того, в ведомстве отметили, что получали информацию об аналогичных нарушениях через Систему быстрого уведомления по качеству пищевых продуктов и кормов Евросоюза.

Поставки продукции были прекращены, чтобы избежать риска массовых отравлений. Запрет будет действовать до особого распоряжения. В Минсельхозе РФ уточнили, что доля попавших под запрет товаров на общем внутреннем рынке России невелика, поэтому никаких негативных последствий запрета на импорт продукции, в виде перебоев с поставками товаров или повышения цен не ожидается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении РФ продовольственных контрсанкций против ряда стран, которые ввели санкции в отношении России.

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