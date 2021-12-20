Пекин, 20 декабря, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Более 60 препаратов для лечения редких заболеваний были одобрены для продажи в Китае, из них более 40 включены в национальную систему медицинского страхования, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

40.мвд.рф Редкие препараты

Согласно данным, опубликованным на национальной конференции по редким заболеваниям, состоявшейся в Пекине 18 декабря, список возмещений по программе медицинской помощи в Китае теперь охватывает лекарства от 25 редких заболеваний.

В 2021 году в список были добавлены семь лекарств от редких заболеваний, что снизило их цену в среднем примерно на 65%, заявил на конференции представитель Национального управления по безопасности здравоохранения (NHSA) Ли Тао.

Официальные данные показывают, что в Китае насчитывается около 20 млн пациентов с редкими заболеваниями и каждый год добавляется более 200 000 новых пациентов.

По словам заместителя главы Национального управления по медицинским изделиям Чэнь Шифэя, лекарствам для профилактики и лечения редких заболеваний уделяется приоритетное внимание в процессе рассмотрения и утверждения новых лекарств в Китае.

С момента открытия NHSA в 2018 году в национальный каталог медицинского страхования было добавлено в общей сложности 507 новых лекарств, в результате чего их общее количество достигло 2860.